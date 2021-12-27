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С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb

Россия запустила ракету «Союз» со спутниками OneWeb

Фото: «Роскосмос»

С космодрома Байконур стартовала средняя ракета «Союз» со спутниками OneWeb, сообщается на сайте государственной корпорации «Роскосмос».

«Выведение космических аппаратов обеспечивается на орбиту высотой 450 километров, после чего спутники самостоятельно выводятся в 12 заданных плоскостей. В рамках миссии запуска № 37 впервые с космодрома Байконур будет осуществлен запуск 36 космических аппаратов», — отмечает госкорпорация.

Довыведение космических аппаратов на орбиту будет осуществляться при помощи разгонного блока «Фрегат».

Данный старт должен стать последним для ракет космического назначения в России в 2021 году (в случае если не будет запущен тяжелый носитель «Ангара-А5» с космодрома Плесецк).

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Иван Потапов
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