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В Донбассе вооруженные люди не пропустили наблюдателей ОБСЕ

СММ ОБСЕ: на блок-посту у Горловки вооруженные люди не пропустили представителей миссии

Фото: страница OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine на Facebook

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) сообщила, что на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вооруженные люди не пропустили наблюдателей через линию соприкосновения.

В сообщении сказано, что 26 декабря наблюдатели ехали из неподконтрольной Киеву части Луганской области на территории, которые находятся под контролем украинского правительства. На блок-посту на северо-западной окраине Горловки представитель вооруженных формирований отказался пропустить их, сославшись на отсутствие предварительного уведомления.

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СММ утверждает, что о передвижении ее представителей сообщалось заранее. В миссии подчеркивают, что такие отказы ограничивают свободу передвижения наблюдателей через линию соприкосновения и препятствуют ее эффективной работе.

В начале декабря Народная милиция ДНР сообщила, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу в Донбассе, рядом с которым находился заместитель главы миссии ОБСЕ в самопровозглашенной республике Марк Этерингтон. Обстреляв местность из гранатометов, ВСУ подвергли реальной опасности жизни наблюдателей, отметили в Донецке.

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София Сарджвеладзе
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