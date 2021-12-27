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В США назвали недопустимую ошибку в отношении России

Полковник Мартин: после успешных переговоров по безопасности РФ получит влияние в Евразии

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Американский полковник Уэс Мартин заявил, что в случае успешных переговоров по гарантиям безопасности западные страны рискуют воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии. Об этом он написал в своей для журнала National Interest.

«Эти требования появились для защиты Москвы, однако их принятие может привести к тому, что Запад оставит бывшие советские государства и воссоздаст исключительную сферу влияния России от Черного и Балтийского морей до Тихого океана», — отметил Мартин. Он считает, что это недопустимая ошибка и предложение России должно быть отклонено.

Полковник предложил вместо этого оказать помощь Киеву в проведении военных реформ, а также финансовую поддержку.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США и Россия ведут диалог на дипломатическом уровне и обсуждают предложения последней по гарантиям безопасности. Она подчеркнула, что американские власти уже не готовы идти на некоторые условия Москвы: в частности, на соглашения о нерасширении НАТО на восток.

Марина Совина
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