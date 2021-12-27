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Россиянку оштрафовали за призывы расстреливать чиновников по примеру Сталина

Суд оштрафовал жительницу Сургута на 10 тысяч рублей за призывы отстреливать чиновников

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Суд в Сургуте оштрафовал местную жительницу за призывы расстреливать чиновников по примеру советского лидера Иосифа Сталина, которые она распространяла в соцсетях. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает Znak.com.

Как пояснили в суде, россиянка Татьяна Оверина в комментариях в соцсети «ВКонтакте» неоднократно призывала к насилию в отношении госслужащих и негативно оценивала их работу. В частности, женщина, пользуясь ником Анна Романовна, писала о том, что именно чиновники виновны в обнищании народа и потому заслуживают сурового наказания.

«Не ругать надо, а отстреливать! Как это делал Сталин!» — отмечала Оверина. В другом комментарии она заявляла, что хочет взять в руки автомат и «пройтись по кабинетам».

В прокуратуре посчитали, что таким образом россиянка призывала «к негативному отношению к государственным служащим» и занималась разжиганием «социальной розни». К аналогичному мнению пришел и Сургутский государственный педагогический университет, который проводил оценку высказываний Овериной.

В итоге женщину обязали выплатить штраф в 10 тысяч рублей. При этом сама россиянка признала факты административного правонарушения, однако подчеркнула, что таким образом она просто выражала свое мнение, «на которое она имеет право».

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Варвара Кошечкина
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