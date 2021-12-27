Эллиот Пейдж показал свою внешность через год после смены пола

Актер Эллиот Пейдж, в 2020 году совершивший каминг-аут как трансгендерный мужчина, показал свою внешность через год после смены пола. Снимок появился в Instagram артиста.

На размещенном в сети кадре 34-летняя звезда запечатлела себя на улице. Мужчина сфотографировался в черных толстовке, куртке и кепке. На руках Пейдж держит своего пса Мо. Питомец одет в свитер зеленого цвета.

Подписчики похвалили внешний вид актера в комментариях под постом. «Ты отлично выглядишь!», «Вы очень милые!», «Эллиот, ты выглядишь сногсшибательно!», «У тебя очень красивое, мужественное лицо!», «Ты в шикарной форме!» — писали они.

Эллиот Пейдж рассказал об операции по удалению груди в марте. Он заявил, что операция полностью изменила его жизнь, поскольку после нее он стал чувствовать себя комфортно в собственном теле.

Актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и поменяла имя на Эллиот Пейдж в декабре 2020 года. В фильмографии Пейджа такие ленты, как «Начало», «Джуно», «Американское преступление», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», а также сериал «Академия Амбрелла».