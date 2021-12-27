Центробанк начнет контролировать все денежные переводы между россиянами

Центробанк (ЦБ) России начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами, запрашивая данные по ним у банков, в том числе персональные данные. Как пишет РБК со ссылкой на источники, это следует из направленной кредитным организациям регулятором новой формы для предоставления отчетности.

По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, ЦБ начнет проводить мониторинг денежных переводов с января 2022 года. Представитель платежной компании QIWI также сообщил изданию, что регулятор начнет периодически запрашивать информацию по переводам со следующего года.

Как пояснил изданию представитель Центробанка, основная цель введения новых форм отчетности — оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах. Они будут использоваться для анализа рынка в целом по стране и в регионах, а также для формирования статистических показателей.

Из разъяснений регулятора следует, что банки должны включать в отчеты информацию по переводам россиян денежных средств с карты на карту, с карты на счет, с электронных кошельков и со счетов оператора связи, в Системе быстрых платежей, через платежные терминалы и системы денежных переводов, а также по трансграничным переводам.

В Центробанке также уточнили, что контролироваться не будут перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Собеседники издания считают, что новая мера необходима для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты. Они полагают, что Центробанк может использовать полученные от банков отчеты для контроля за серым предпринимательством, когда люди принимают на карту платежи за свои товары или услуги.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал, что налоговый контроль в России распространяется на переводы с карты на карту между физическими лицами, но власти стараются обойтись без «набегов», чтобы не обрушить деловую активность. По его словам, система переводов имеет большую ценность как альтернатива наличным расчетам, то есть на государственном уровне безналичные расчеты выглядят приоритетным способом передачи денег. А значит, нужно не допустить снижения их доли.