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Пилот потерпевшего крушение в Удмуртии Ми-2 вышел на связь

Пилот разбившегося под Ижевском вертолета Ми-2 вышел на связь после крушения

Фото: Wikipedia

Пилот вертолета Ми-2, потерпевшего крушение в Удмуртии под Ижевском, вышел на связь. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на борту находились три человека, об их судьбе не сообщается. «Вертолет разбился в Якшур-Бадьинском районе. На борту два пилота и пассажир», — рассказали в экстренных службах.

Собеседник РИА Новости сообщил, что находившиеся на борту занимались обследованием нефтепровода.

О крушении вертолета стало известно ранее. Отмечалось, что Ми-2 принадлежал местной компании-подрядчику, судно облетало нефтепровод. Борт вылетел из Казани. К месту крушения выдвинулись спасатели.

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Варвара Кошечкина
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