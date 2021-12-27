Диетолог раскрыла пользу фисташек

Врач-диетолог Татьяна Разумовская сообщила, что фисташки являются калорийным продуктом и содержат много жира, однако их следует включать в рацион для ускорения метаболизма. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалиста, этот продукт улучшает работу сердечно-сосудистой системы и ускоряет обмен веществ. Она подчеркнула, что одним из главных элементов в фисташках является B7, или биотин, который позволяет усваивать белок и сжигать жиры. «Если биотина не хватает, то страдают волосы и кожа, появляется депрессивное настроение, может вырасти "плохой" холестерин в крови», — пояснила она.

Диетолог также подчеркнула, что большое количество калия и магния, содержащиеся в фисташках, способствует укреплению сосудов и нормализации сердцебиения. Она порекомендовала употреблять до 15 фисташек в день взрослым и не более семи — детям.

При этом врач Разумовская, что фисташки могут вызывать аллергию. Кроме того, калорийность продукта высокая — около 550-560 килокалорий на 100 граммов.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова назвала овощ, который может защитить от рака. По ее словам, помидоры являются источником полезных для здоровья веществ. Помидоры содержат ликопин, сильный и важный для человека антиоксидант.

