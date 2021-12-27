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Власти предложили производителям ПК установить российские системы

«Ъ»: Минцифры предлагает производителям ПК установить российские операционные системы

Фото: Its me Pravin / Unsplash

Минцифры предлагает компаниям HP, Acer и Lenovo установить российские операционные системы (ОС) на ноутбуки и компьютеры, которые продаются без операционной системы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам собеседника издания, задача состоит в том, чтобы в 2022 году обеспечить установку российских ОС минимум на 100 тысяч ноутбуков и компьютеров, а затем до миллиона в год.

«Эксперимент планируется запустить уже в первом квартале 2022 года. Если опыт окажется удачным, то возможно выйти на 1 млн установок ОС в год», — сообщил эксперт.

Однако без законодательной обязанности производители вряд ли согласятся устанавливать российские, поскольку потребителей устройства на таких системах не заинтересуют: они проигрывают Windows в выборе приложений.

Марина Совина
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