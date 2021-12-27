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На Украине сообщили о готовности к обмену пленными с ДНР и ЛНР в любой день

Арестович: Киев готов немедленно начать обмен пленными с ДНР и ЛНР

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил о готовности Киева начать обмен пленными с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом он сказал в эфире телеканала «Дом».

По его словам, власти Украины готовы передать 58-59 человек, но в Донбассе навстречу не идут. Он добавил, что Киевом был предложен ряд сценариев обмена пленными. «Мы готовы обменять в любой день. Мы готовы обменять на Рождество, на Новый год <...> Но они на это не идут, привязывая все к политическим разменам», — заявил он.

21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. По сведениям главы российского Минобороны, на Украине уже находятся около 120 представителей частных военных компаний из США.

Марина Совина
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