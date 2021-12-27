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Фото плюс-сайз-модели в бикини восхитило покупателей популярного бренда

Холли Марстон продемонстрировала объемные живот и бедра на фото в бикини Fashion Nova

Фото: @novaswim

Фото плюс-сайз-модели популярного интернет-магазина Fashion Nova в купальнике восхитило покупателей. Соответствующие фото и комментарии появились на аккаунте бренда в Instagram.

Администраторы разместили странице марки фото блогерши Холли Марстон (Holly Marston), на котором она позирует в черном латексном бикини, демонстрируя объемные живот, бока и бедра. Стоимость комплекта на сайте марки составляет 15 долларов с учетом скидки (1100 рублей). Девушка дополнила свой образ длинными черными перчатками, колье с шипами, а также солнцезащитными очками.

Публикация набрала больше тысячи лайков. Подписчики бренда оценили внешний вид Марстон в комментариях под снимком. «Наконец-то модель, которая выглядит естественно», «Красиво. Любите себя! Это чертовски сексуально!», «Она просто улет», «Ме нравится», «Вау, она потрясающая», — хвалили юзеры.

В ноябре блогерша Карина Ирби показала целлюлит на фото без ретуши и порадовала поклонников. На опубликованном в сети кадре Карина Ирби запечатлена на пляже. Она одета в раздельный купальник голубого цвета, состоящий из стрингов и кроп-топа. Блогерша сфотографировалась спиной к камере, продемонстрировав целлюлит на ягодицах и бедрах, а также жировые складки в области талии.

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Айсель Эюбова
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