Песков ответил на вопрос о подготовке к президентским выборам

Подготовка к президентским выборам является сутью каждодневной работы администрации главы государства и его самого. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости в понедельник, 27 декабря.

По его словам, «все, что делается, это так или иначе есть подготовка» к президентским выборам.

«Если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру — это такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие», — сказал официальный представитель главы государства.

Ранее действующий президент России Владимир Путин объяснил смысл наличия у него права переизбраться на новый срок, которое он получил после внесения поправок в Конституцию в 2020 году. По его словам, это стабилизирует ситуацию в стране. При этом, глава государства отметил, что пока не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.

Следующие президентские выборы в России должны пройти в марте 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.