Путин ответил на вопрос о переизбрании на пост президента России

Путин пока не принял решение о переизбрании на пост президента России в 2024 году

Президент России Владимир Путин пока не принял решение о переизбрании на пост главы государства в 2024 году. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!», трансляция которого доступна на YouTube.

Российский лидер напомнил, что, согласно Конституции, обладает таким правом. «Пока же преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году», — заявил Путин.

Следующие президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Ранее глава государства сообщил, что на ближайшие десять лет демографическая проблема является основной для России.

Путин напомнил, что в России были два спада в демографическом развитии. Первый произошел во времена Великой Отечественной войны, а второй — после развала Советского Союза. В 99-м году, отметил Путин, был самый низкий уровень рождаемости — 1 200 000.