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В Польше подали в суд на оскорбившего пограничников политика

Прокуратура Польши подала в суд на популярного политика, оскорбившего пограничников

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Прокуратура Польши подала в суд на популярного политика Владислава Фрасинюка, оскорбившего солдат, охраняющих польско-белорусскую границу от наплыва мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Окружная прокуратура Варшавы направила обвинительный акт против Владислава Фрасинюка в районный суд Вроцлав-Средместье», — приводит агентство заявление ведомства. По данным прокуратуры, слова Фрасинюка о пограничниках были оскорбительными и унижающими. Сам политик отказался признавать свою вину.

Известно, что в одном из телеэфиров Владислав Фарсинюк, активный деятель партии «Солидарность» во времена Польской народной республики, назвал пограничников, борющихся с миграционным кризисом на польско-белорусской границе «сворой собак» и «мусором».

Ранее в ООН рассказали о препятствиях, которые не дают попасть к мигрантам на польско-белоруской границе, и призвали Польшу обеспечить доступ на пограничную территорию для помощи нелегалам. По данным международной организации к мигрантам не могут попасть не только гуманитарные организации, но и юристы, СМИ, медики, волонтеры.

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Николай Чигасов
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