Популярный российский комик раскрыл подробности отношений с блогершей

Популярный российский комик Данила Поперечный раскрыл подробности отношений с блогершей Полиной Чистяковой. Юморист в YouTube-шоу комика Михаила Шаца «Папа, закрой дверь» на канале Labelsmart рассказал о том, как они с подругой решают конфликты.

Поперечный рассказал, что у него и раньше были серьезные отношения, но они рушились из-за того, что в паре копились претензии, которые никто не обсуждал: «Ты их забываешь в какой-то момент, но осадочек вот этот общий и раздраженность остаются. Поэтому мы сейчас стараемся проговаривать любую *** [мелочь]».

Он привел в пример историю о том, как они с девушкой собирали вещи для переезда из Санкт-Петербурга в Москву. Поперечный признался, что это была стрессовая ситуация для них обоих. «Происходит переезд, она мне вчера вечером отфотографировала вещи, которые не надо брать, и я пару вещей не уследил. Сегодня я был награжден выражением лица "ну, конечно, ведь ты *** дурак". Меня это ранило», — поделился он. Комик подчеркнул, что сразу после этого они с Полиной обсудили и уладили конфликт.

Поперечный добавил, что всегда проще обвинить партнера в том, что он сделал что-то не так. Стендапер заверил, что они с девушкой стараются не проецировали друг на друга личную усталость и раздраженность. «Мы сейчас учимся друг с другом это делать, и у нас получается», — заключил Поперечный.

Ранее резидент Comedy Club и популярный стендап-комик Андрей Бебуришвили рассказал, как относится к романам с поклонницами. Юморист признался, что не смог бы завести отношения с одержимой им фанаткой. При этом стендапер не исключил возможности романа с девушкой, которой по душе его творчество.