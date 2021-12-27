Оценено влияние гиперзвуковых ракет на переговоры России и НАТО

Требования России по гарантиям безопасности к НАТО и США в конечном итоге будут приняты, убежден политтехнолог Марат Баширов. В разговоре с «Лентой.ру» он заметил, что Штаты привыкли к ощущению полной безопасности, но теперь, с появлением гиперзвуковых ракет, эта иллюзия рассеивается.

«Сейчас дело даже не в том, согласится ли НАТО со всеми предложениями. Россия в любом случае не отступит от своих требований. Главное, что переговоры все же начались, несмотря на то, что сначала звучали довольно жесткие заявления, которые можно было интерпретировать, как полный отказ. Это означает только одно: президент США Джо Байден и его сторонники все же начали действовать и переламывать ситуацию», — уверен Баширов.

Он отметил, что не все в НАТО согласны с отказом от жесткого противостояния с Россией. Но Байден хочет войти в историю как истинный миротворец, чему способствует его ближайшее окружение.

«Он хочет быть реальным миротворцем. А не как Обама, который получил Нобелевскую премию мира неизвестно за что. Не думаю, что глава НАТО Йенс Столтенберг предложил бы назначить дату переговоров без давления команды Байдена, которая и настаивает на мире», — считает политтехнолог.

К чему приведут эти переговоры, по его словам, угадать невозможно. Но если Россия продолжит настаивать на фактическом исполнении требований безопасности, это может привести к желаемому результату.

«Мы не просим убрать солдат, убрать танки. Мы просим убрать ракеты от наших границ. И, думаю, что в конечном итоге это требование будет принято, потому что оно в интересах и граждан России, и граждан ЕС. И, более того, это в интересах США, что им, кстати, очень тяжело осознать», — заметил Баширов.

Американцы привыкли к мысли о том, что они далеко и их никто не может атаковать. Но после появления гиперзвуковых ракет эта иллюзия рассеивается. Марат Баширов политтехнолог

В случае, если НАТО согласится с предложениями России и уберет свои ракеты, Украиной это может быть расценено, как предательство. Но политтехнолог заметил, что роль небольшого государства в глобальной политике и безопасности слишком невелика, чтобы НАТО с ним считалось.

«С точки зрения мировой безопасности, это просто маленький клочок земли. Да, там живет огромное количество людей. Но с точки зрения безопасности территория небольшая, не обладающая какими-либо собственными военными ресурсами. Так что вряд ли, решая этот вопрос, кто-то о нем подумает», — заключил политтехнолог.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия-НАТО 12 января. В тот же день пройдет заседание начальников генштабов стран-участниц НАТО.

Российским дипломатам предстоят крайне напряженные переговоры с США по российским предложениям, связанным с гарантиями безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.