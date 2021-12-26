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В Кремле анонсировали напряженные переговоры с США по гарантиям безопасности

Песков о переговорах с США: лучше, когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные

Фото: Reuters

Российским дипломатам предстоят крайне напряженные переговоры с США по российским предложениям, связанным с гарантиями безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Но всегда лучше, когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные», — отметил пресс-секретарь российского президента. Песков добавил, что российские дипломаты принадлежат к классической школе и очень талантливы.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин анонсировал, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе пройдут пройдут «в самом начале года в Женеве». Он также сообщил, что Россия уже назначила представителей для проведения переговоров и американские партнеры тоже готовы к началу дискуссии.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам — членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

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Виктория Кондратьева
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