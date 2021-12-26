Названа возможная дата проведения Совета Россия-НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия-НАТО 12 января. Возможную дату проведения встречи назвало агентство Anadolu со ссылкой на источники в международной организации.

По словам собеседников издания, на данный момент эта инициатива обсуждается с Москвой. Отмечается, что в тот же день пройдет заседание начальников генштабов стран-участниц НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает получить от США конкретные ответы на свои предложения по гарантиям безопасности в январе 2022 года. Пресс-секретарь Кремля отметил, что США и их союзники ведут себя в отношении России недружественно: проводят вблизи российских границ учения, полеты самолетов-разведчиков, маневры кораблей и тому подобное.

Песков также рассказал, что РФ заинтересована, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности.

Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее

Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что США не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Киев тоже хочет участвовать

24 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хочет, чтобы Киев участвовал в переговорах России с НАТО, США или Европейским союзом (ЕС).

«Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему», — заявил глава МИД.

При этом 10 декабря Кулеба в своей статье написал о «суровом ультиматуме» президента России Владимира Путина. По его мнению, он заключался в требовании от НАТО гарантий, исключающих расширение альянса на восток. После этого, утверждал дипломат, Киев и страны Запада начали разрабатывать всеобъемлющий план «сдерживания» Москвы.

В то же время секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что решения стран Запада и России по поводу судьбы Украины не будут эффективными, если их не признают сами украинцы.

Противоречивая реакция

В мире опубликованные Россией требования вызвали неоднозначную реакцию. Так, посол США в Москве Джон Салливан заявил, что Вашингтон готов вместе с союзниками по НАТО и партнерами взаимодействовать с российскими властями. Салливан подчеркнул, что российская сторона оформила «свои озабоченности» в письменном виде, документами с ним поделился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

При этом Салливан добавил, что готовность взаимодействовать является продолжением первой встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом в июне. По словам посла, Байден хочет быть «прямым и транспарентным» с Путиным и российской стороной. На вопрос о том, рассматривает ли он предложения России как ультиматум, Салливан ответил, что не стал бы так характеризовать это.

Президент Эстонии Алар Карис же призвал Запад отказаться от предложений России по безопасности. «В конце концов отношения с Россией когда-нибудь должны будут войти в какие-либо разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но об обсуждении этих пунктов, я считаю, не может быть и речи», —сказал он.

