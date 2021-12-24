Президент Эстонии призвал Запад отказаться от предложений России по безопасности
Президент Эстонии Алар Карис призвал Запад отказаться от предложений России по безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Эстонское телевидение.
Политик считает, что об обсуждении требований Москвы о гарантиях безопасности не может быть и речи. «В конце концов отношения с Россией когда-нибудь должны будут войти в какие-либо разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но об обсуждении этих пунктов, я считаю, не может быть и речи», —сказал он.
Карис заявил, что в последнее время почти каждый день из России идут очень сильные сигналы. Он назвал предложения Москвы «списком команд». «Единственное оружие против этого — то, что западные страны, особенно страны НАТО едины в этом отношении, и эта информация в кратчайшие сроки дойдет до всех сторон», — отметил он.
Президент Эстонии призвал не бояться России, а заниматься ее сдерживанием. «Мы должны идти нога в ногу с союзниками и не позволять раскалывать себя, что, понятно, является одной из целей сегодняшней России — рассорить нас между собой, на Запад-Восток, на Север-Юг, рассориться с США», — подчеркнул он.
Ранее помощник госсекретаря США Карен Донфрид заявила о готовности страны к диалогу с Россией по гарантиям безопасности. Она подчеркнула, что Штаты видели российские предложения и комментарии по поводу требований безопасности.
17 декабря МИД России представил проекты договоров страны с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе указано, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО, а также им следует остановить расширение на Восток.