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Президент Эстонии призвал Запад отказаться от предложений России по безопасности

Президент Эстонии Карис заявил, что не стоит обсуждать предложения России по безопасности
Алар Карис

Алар Карис . Фото: Pool / Reuters

Президент Эстонии Алар Карис призвал Запад отказаться от предложений России по безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Эстонское телевидение.

Политик считает, что об обсуждении требований Москвы о гарантиях безопасности не может быть и речи. «В конце концов отношения с Россией когда-нибудь должны будут войти в какие-либо разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но об обсуждении этих пунктов, я считаю, не может быть и речи», —сказал он.

Карис заявил, что в последнее время почти каждый день из России идут очень сильные сигналы. Он назвал предложения Москвы «списком команд». «Единственное оружие против этого — то, что западные страны, особенно страны НАТО едины в этом отношении, и эта информация в кратчайшие сроки дойдет до всех сторон», — отметил он.

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Президент Эстонии призвал не бояться России, а заниматься ее сдерживанием. «Мы должны идти нога в ногу с союзниками и не позволять раскалывать себя, что, понятно, является одной из целей сегодняшней России — рассорить нас между собой, на Запад-Восток, на Север-Юг, рассориться с США», — подчеркнул он.

Ранее помощник госсекретаря США Карен Донфрид заявила о готовности страны к диалогу с Россией по гарантиям безопасности. Она подчеркнула, что Штаты видели российские предложения и комментарии по поводу требований безопасности.

17 декабря МИД России представил проекты договоров страны с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе указано, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО, а также им следует остановить расширение на Восток.

Марина Совина
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