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Глава МИД Украины захотел участия Киева в переговорах России и НАТО

Кулеба: Украина должна участвовать в консультациях по евроатлантической безопасности

Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба хочет, чтобы Киев участвовал в переговорах России с НАТО, США или Европейским союзом (ЕС). Об этом он 24 декабря написал на своей странице в Twitter.

«Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему», — заявил глава МИД.

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17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток.

24 декабря президент России Владимир Путин заявил, что после распада Советского Союза НАТО «надуло» Москву. «"Ни одного дюйма на Восток" — сказали нам в 1990-е годы. Ну, и чего? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО», — сказал он.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО никогда не давало обещаний не расширяться на восток.

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София Сарджвеладзе
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