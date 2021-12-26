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Раскрыты сроки начала диалога России и НАТО

Anadolu: генсек Столтенберг принял решение организовать Совет Россия-НАТО 12 января

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Переговоры России и НАТО могут состояться 12 января. Возможные сроки встречи раскрыло агентство Anadolu со ссылкой на источники в альянсе.

По данным издания, генсек альянса Йенс Столтенберг принял решение провести заседание Совета Росси-НАТО именно в это время. Отмечается, что на данный момент этот вопрос обсуждается с представителями Москвы. Отмечается, что в тот же день в Брюсселе пройдет заседание начальников Генштабов стран-участниц НАТО.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ заинтересована, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности. «Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — сказал пресс-секретарь российского президента.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток.

Марина Совина
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