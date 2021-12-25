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Киев назвал условие для признания решений России и Запада по Украине

Секретарь СНБО Данилов: решения РФ и Запада не будут эффективными без признания украинцев
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Решения стран Запада и России по поводу судьбы Украины не будут эффективными, если их не признают сами украинцы. Такое условие признания решений назвал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, пишет РИА Новости.

Комментируя опубликованные Россией проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, Данилов заявил, что «ничего не получится, если его исход не признают украинцы».

По словам Данилов, украинские власти на данный момент не наблюдают «критического наращивания сил» со стороны России.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба захотел, чтобы Киев участвовал в переговорах России с НАТО, США или Европейским союзом (ЕС).

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток.

Марина Совина
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