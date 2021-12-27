В мире сделали почти девять миллиардов прививок от COVID-19

Число сделанных в мире прививок от коронавируса достигло 8,95 миллиардов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Отмечается, что за сутки в мире в среднем люди получают 43,4 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции. Если такие темпы сохранятся, то спустя пять месяцев 75 процентов жителей планеты получат хотя бы одну дозу вакцины, пишет агентство. При этом в 38 странах такой показатель уже был достигнут.

По данным Bloomberg, вакцинация в мире проходит неравномерно. «В странах с высоким уровнем доходов вакцинация осуществляется в 10 раз быстрее, чем в странах с низким уровнем», — говорится в материале.

Высокие показатели наблюдаются в Китае, США, Франции, Германии и Великобритании. Низкие темпы вакцинации зафиксированы в Конго, Чаде, на Гаити и в Йемене.

Ранее ученые Университета штата Огайо (США) выяснили, что бустерные дозы вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech способны обеспечить защиту против омикрон-варианта коронавируса, который снижает эффективность двух первых доз.