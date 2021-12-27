В Великобритании найдена вакансия мечты управляющего баром на изолированном от людей острове Пил у побережья Камбрии. Предложение о работе публикует Metro.

Пил расположен на севере Англии у полуострова Фернесс. На нем помимо паба располагается отель и замок, построенный в начале 1300-х годов монахами для сдерживания шотландских налетчиков.

На острове существует необычная традиция: тот, кто руководит пабом, должен пройти церемонию, во время которой управляющего коронуют «Королем Пила» и обливают алкоголем.

В качестве идеального соискателя власти видят человека, хорошо знающего остров и его историю. Помимо управления пабом успешному кандидату необходимо будет смотреть за всем островом, сохраняя его историю и красоту.

Ранее в мае на острове Сент-Майклс-Маунт в Корнуолле, изолированном от многочисленных туристов, опубликовали вакансию мечты для путешественников, любящих уединение. Уточняется, что семья аристократов ищет человека на «пожизненную должность с соответствующей зарплатой», который будет отвечать за безопасность в средневековом замке.