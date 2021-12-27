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Матвиенко высказалась о законопроекте об ужесточении наказания за пытки в России

Спикер Совфеда Матвиенко: законопроект об ужесточении наказания за пытки нужно поддержать

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Законопроект об ужесточении наказания за пытки в России нужно поддержать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сочла эти преступления самыми тяжелыми, сообщает ТАСС.

Предложенная инициатива вызывает споры. Однако, по словам Матвиенко, это очень нужный и важный закон.

В кабмине России также положительно оценивают законопроект об ужесточении наказания за пытки.

20 декабря в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки. Авторы законопроекта предлагают ввести новое понятие пыток — запугивание с целью установления контроля над личностью.

Кроме того, в документе дано более детальное и четкое определение пытки, что позволит суду назначить адекватное наказание виновному.

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Анна Щербакова
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