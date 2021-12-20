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В правительстве поддержали законопроект об ужесточении наказания за пытки

В кабмине России положительно оценивают проект закона об ужесточении наказания за пытки

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В кабмине России положительно оценивают законопроект об ужесточении наказания за пытки. О поддержке предложенной инициативы говорится в соответствующем документе правительства страны, с которым ознакомились в «Интерфаксе».

Законопроект был внесен в Госдуму председателями комитетов по законодательству двух палат российского парламента Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее поддержала законопроект, направленный на ужесточение наказания для представителей власти за пытки.

Российский омбудсмен неоднократно поднимала тему пыток в связи с резонансными событиями, произошедшими в учреждениях уголовно-исполнительной системы в Саратове, Иркутске и Кирове.

В соответствии с предложенным проектом закона сотрудники ФСИН будут нести ответственность по статье Уголовного кодекса за принуждение к даче показаний путем запугивания.

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Анна Щербакова
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