Москалькова поддержала законопроект о наказании представителей власти за пытки

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддерживает законопроект, направленный на ужесточение наказания для представителей власти за пытки. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщается на официальном сайте федерального омбудсмена.

Уточняется, что ранее Москалькова неоднократно поднимала тему пыток в связи с резонансными событиями в уголовно-исполнительной системе, произошедшими в Саратове, Иркутске и Кирове.

«Законодатели учли представленные ранее федеральным омбудсменом предложения в законопроект. Вместе с тем, некоторые его положения представляется целесообразным уточнить при его доработке ко второму чтению», — говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам человека в России.

Ранее 20 декабря стало известно, что в Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки. В соответствии с ним сотрудники ФСИН будут нести ответственность по статье Уголовного кодекса за принуждение к даче показаний путем запугивания.