Ракова оценила уровень плановой медицинской помощи в Москве

В Москве уровень плановой медицинской помощи остается на высоком уровне, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.

По ее словам, власти Москвы смогли создать две параллельных медицинских системы, которые практически не пересекаются между собой. Исключения составляют только короткие периоды и явные пики заболеваемости коронавирусом в столице, объяснила она.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил о способности здравоохранения Москвы долгосрочно противостоять COVID-19. По его словам, коронавирус стал тяжелым испытанием для жителей столицы и для бизнеса, при этом Москва справляется с пандемией лучше, чем многие другие города мира.

