Ракова оценила уровень плановой медицинской помощи в Москве
Ракова: в Москве плановая медпомощь оказывается на высоком уровне несмотря на COVID-19
В Москве уровень плановой медицинской помощи остается на высоком уровне, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.
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По ее словам, власти Москвы смогли создать две параллельных медицинских системы, которые практически не пересекаются между собой. Исключения составляют только короткие периоды и явные пики заболеваемости коронавирусом в столице, объяснила она.
Ранее мэр Сергей Собянин заявил о способности здравоохранения Москвы долгосрочно противостоять COVID-19. По его словам, коронавирус стал тяжелым испытанием для жителей столицы и для бизнеса, при этом Москва справляется с пандемией лучше, чем многие другие города мира.