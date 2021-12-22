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Собянин заявил о способности здравоохранения долгосрочно противостоять COVID-19

Собянин: здравоохранение Москвы доказало способность долгосрочно противостоять COVID-19

Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Система здравоохранения Москвы доказала, что способна долгосрочно противостоять пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании Московской городской думы, его цитирует ТАСС.

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По его словам, коронавирус стал тяжелым испытанием для жителей столицы и для бизнеса. При этом Москва справляется с пандемией лучше, чем многие другие города мира, подчеркнул градоначальник.

Сергей Собянин отметил, что ни один пациент с COVID-19 в Москве не остался без помощи медиков.

Ранее Собянин рассказал о двух самых тяжелых пиках коронавируса в столице. По его словам, в 2021 году были пройдены два наиболее серьезных подъема заболеваемости: в июне и в конце октября. Тогда число госпитализированных пациентов с COVID-19 было очень высоким, сказал мэр.

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Анастасия Шейкина
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