Собянин заявил о способности здравоохранения долгосрочно противостоять COVID-19

Система здравоохранения Москвы доказала, что способна долгосрочно противостоять пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании Московской городской думы, его цитирует ТАСС.

По его словам, коронавирус стал тяжелым испытанием для жителей столицы и для бизнеса. При этом Москва справляется с пандемией лучше, чем многие другие города мира, подчеркнул градоначальник.

Сергей Собянин отметил, что ни один пациент с COVID-19 в Москве не остался без помощи медиков.

Ранее Собянин рассказал о двух самых тяжелых пиках коронавируса в столице. По его словам, в 2021 году были пройдены два наиболее серьезных подъема заболеваемости: в июне и в конце октября. Тогда число госпитализированных пациентов с COVID-19 было очень высоким, сказал мэр.