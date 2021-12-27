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В Подмосковье загорелся детский сад

МЧС Подмосковья: в Раменском загорелся детский сад, эвакуированы более 200 человек

Фото: АГН «Москва»

В подмосковном Раменском загорелся детский сад №20 «Новое поколение». Соответствующая информация в понедельник, 27 декабря, опубликована на сайте регионального управления МЧС.

Более 200 человек — 178 детей и 32 взрослых — эвакуировали из здания, сообщили ТАСС в экстренных службах. ЧП произошло на Молодежной улице 17. Детей временно разместили в здании школы №35.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание на первом этаже. Уточняется, что пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Для тушения привлекли 17 единиц техники и 48 человек.

Ранее 27 декабря стало известно, что пожар произошел в общежитии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) в Кочновском проезде.

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Евгения Куликова
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