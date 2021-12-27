Motorola анонсировала новую раскладушку

Motorola анонсировала скорый выход складного смартфона Razr. Об этом сообщает издание GSMArena.

Журналисты обратили внимание на публикацию в китайской соцсети Weibo исполнительного директора Lenovo, которой принадлежит бред Motorola. В нем топ-менеджер компании заявил, что корпорация планирует выпустить раскладной телефон нового поколения. В посте говорится, что модель будет улучшена с точки зрения производительности, также она получит переработанный интерфейс.

К публикации было приложено изображение будущего флагмана сбоку, согласно которому новое устройство получит тот же форм-фактор, что и актуальные девайсы Razr. Компания не раскрывает характеристик гаджета, однако уточняет, что смартфон был создан по «100-процентным оригинальным технологиям», разработанным в Lenovo.

Журналисты отметили, что Motorola Razr выйдет сначала в Китае, а затем появится в продаже на мировом рынке. Специалисты связывают это с тем, что на местном для Lenovo рынке конкуренция среди производителей складных девайсов крайне высока.

Последний в линейке складных устройств смартфон Motorola Razr вышел осенью 2020 года. Аппарат получил основной 6,2-дюймовый дисплей и дополнительный 2,7-дюймовый экран, чип Snapdragon 765G с поддержкой 5G, восемь гигабайт оперативной памяти, одинарную камеру на 48 мегапикселей. Смартфон появился в российской продаже в апреле 2021 года, девайс оценили в 120 тысяч рублей.