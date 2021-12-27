В МЧС рассказали о жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии

Данные о жесткой посадке вертолета Ми-2 поступили от пилота в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, рассказал News.ru представитель МЧС России.

Он отметил, что на борту воздушного судна находились два человека. «Силы и средства МЧС следуют к месту инцидента», — заверил работник экстренных служб.

Уточняется, что к месту крушения направлен и аварийный борт.

О крушении вертолета стало известно ранее. Отмечалось, что Ми-2 принадлежал местной компании-подрядчику, судно облетало нефтепровод. Борт вылетел из Казани.