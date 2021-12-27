В России объяснили снижение уровня сервиса в отелях

Российские туроператоры объяснили снижение уровня сервиса в отелях страны дефицитом персонала из-за пандемии. Об этом сообщает портал TourDom.ru.

Отмечается, что в период пандемии отельеры столкнулись с нехваткой квалифицированных кадров — оперативно найти новых специалистов и обучить их в условиях минимальных туристических потоков трудно. При этом владельцы многих гостиниц не стремятся улучшать сервис в отсутствие иностранных путешественников.

Помимо прочего, ограничения повлияли и на количестве экскурсионных программ. Так, сократилось количество поездок в Москву, Санкт-Петербург, Казань, и города Золотого кольца.

Несмотря на ужесточение требований по заселению в гостиницы, туроператорам удалось превысить объемы 2019 года — главным образом это произошло за счет популярных пляжных курортов Краснодарского края и Крыма. Также, по словам участников рынка, повлияла и программа кешбэка, благодаря которой туристы получали возмещение 20 процентов стоимости отдыха в России.

Ранее в декабре глава Ростуризма Догузова заявила о том, что число россиян, отдохнувших внутри страны, до конца 2021 года достигнет 56 миллионов человек. При этом при подсчетах учитывались только те путешественники, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях.