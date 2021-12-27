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В Севастополе отменили QR-коды для посещения общественных мест

В Севастополе с 28 декабря снимается запрет на посещение общественных мест без QR-кода

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Севастополе с 28 декабря отменяется запрет на посещение общественных мест без QR-кодов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании регионального оперштаба, его цитирует «Интерфакс».

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Предъявлять электронный документ жителям Севастополя будет не нужно при посещении заведений общественного питания, театров, кинотеатров и заведений сферы услуг, добавил губернатор.

По его словам, ситуация с COVID-19 в Севастополе позволила смягчить эпидемиологические меры. При этом во всех общественных местах сохраняется масочный режим, подчеркнул Развожаев.

В Севастополе с 30 октября действовала пропускная система для проверки QR-кодов. Всего было организовано восемь блокпостов: семь на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале. Со 2 ноября власти объявили о прекращении работы блокпостов по проверке цифровых документов.

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Анастасия Шейкина
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