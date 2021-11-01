В российском городе свернули работу блокпостов по проверке QR-кодов при въезде

В Севастополе объявили о прекращении работы блокпостов по проверке QR-кодов со 2 ноября

Власти Севастополя объявили о прекращении работы блокпостов по проверке QR-кодов со 2 ноября, свернуть их решили из-за отсутствия наплыва приезжих. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

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Севастопольские власти объявили, что три дня ограничений на въезд и выезд не принесли нужного эффекта. Так, в город не стремятся попасть приезжие и местные жители изменили планы на поездки.

С 00:00 2 ноября в Севастополь можно будет попасть без QR-кода и справок.

С 30 октября на въезде в Севастополе заработала пропускная система для проверки QR-кодов. Всего было организовано восемь блокпостов: семь на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале. Дополнительные пункты контроля появились на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта — Севастополь (мыс Сарыч), в селе Андреевка и в селе Вишневое.

К дежурствам на блокпостах в нерабочие дни привлекли казаков, дружинников и сотрудников МВД. Всего на этой работе задействованы около 200 человек.

Губернатор города Михаил Развожаев подчеркивал, что пропускные пункты на въезде в город прекратят работу после окончания длинных выходных.

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