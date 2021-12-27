Истязавшие семь часов свою жертву россияне предстанут перед судом

В Омской области трое россиян предстанут перед судом за жестокое убийство мужчины в ходе устроенного ими самосуда. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в июле 2020 года организатор убийства заманил своего разнорабочего в гости, туда же он пригласил двух подельников для жестокой расправы. Все четверо выпили, а затем сбили свою жертву с ног и начали избивать руками, ногами, металлическим гаечным ключом и наполненными водой пятилитровыми канистрами. Трое россиян избивали рабочего свыше семи часов, сменяя друг друга.

Экзекуция прекратилась около трех часов ночи. Убедившись, что их жертва мертва, мужчины погрузили тело в автомобиль, вывезли в лесополосу и там закопали. Лишь год спустя его останки обнаружили возле деревни. Следственный комитет России возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство с особой жестокостью») УК РФ.

Причиной расправы стало самоубийство сына организатора расправы. Он не верил в отсутствие криминальной составляющей в смерти своего наследника и подозревал, что в гибели сына виноват работавший у него мужчина. Поэтому он решил самостоятельно учинить над ним расправу.

Ранее 27 декабря сообщалось, что семью из четырех человек, в том числе двоих детей, убили в городе Канске на востоке Красноярского края.

