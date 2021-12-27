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Менделеевскому хореографическому коллективу «Шаян» присвоили почетное звание

В Минкульте России «Шаяну» присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

Фото: Министерство культуры Республики Татарстан

Менделеевскому хореографическому коллективу «Шаян» из муниципального автономного учреждения «Дворец культуры имени Сергея Гассара» присвоили почетное звание. Об этом сообщается на сайте Минкульта Республики Татарстан.

Речь идет о звании «Заслуженный коллектив народного творчества». Приказ от 24 декабря 2021 года подписала министр культуры России Ольга Любимова. Отмечается, что данный титул присуждается Министерством культуры России за высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов страны сроком на пять лет. Каждый субъект России имеет право выдвигать не более одного кандидата в год.

В 2021 году коллективу «Шаян» исполнилось 45 лет. Он был создан в 1976 году в городе Менделеевск. Его основателем и руководителем является заслуженный работник культуры Республики Татарстан, лауреат международных и Всероссийских конкурсов Накия Насифуллина. В настоящее время в коллективе семь групп, в которых занимаются более трехсот детей разных возрастов.

Ранее в декабре сообщалось, что специалисты Академии наук Татарстана стали лауреатами премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Татарстанский коллектив победил в категории «Лучший научный проект» за книжную серию «Материалы к хронике жизни и творчества Габдуллы Тукая».

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Айсель Эюбова
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