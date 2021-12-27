Менделеевскому хореографическому коллективу «Шаян» присвоили почетное звание
Менделеевскому хореографическому коллективу «Шаян» из муниципального автономного учреждения «Дворец культуры имени Сергея Гассара» присвоили почетное звание. Об этом сообщается на сайте Минкульта Республики Татарстан.
Речь идет о звании «Заслуженный коллектив народного творчества». Приказ от 24 декабря 2021 года подписала министр культуры России Ольга Любимова. Отмечается, что данный титул присуждается Министерством культуры России за высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов страны сроком на пять лет. Каждый субъект России имеет право выдвигать не более одного кандидата в год.
В 2021 году коллективу «Шаян» исполнилось 45 лет. Он был создан в 1976 году в городе Менделеевск. Его основателем и руководителем является заслуженный работник культуры Республики Татарстан, лауреат международных и Всероссийских конкурсов Накия Насифуллина. В настоящее время в коллективе семь групп, в которых занимаются более трехсот детей разных возрастов.
Ранее в декабре сообщалось, что специалисты Академии наук Татарстана стали лауреатами премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Татарстанский коллектив победил в категории «Лучший научный проект» за книжную серию «Материалы к хронике жизни и творчества Габдуллы Тукая».