Россиянам рассказали об опасности бессимптомных носителей омикрон-штамма

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с радио Sputnik сообщил, что омикрон-штамм коронавируса может не вызывать симптомов COVID-19 у зараженного.

«Так было и с нулевым уханьским штаммом, и с другими — у некоторых людей не проявляются симптомы вирусной инфекции, но при этом она развивается в организме», — сказал он.

По словам Аграновского, бессимптомно переносящий заболевание человек опасен для окружающих. Он пояснил, что среди таких пациентов бывают «суперраспространители» коронавирусной инфекции. «Те, кто от него заразятся, могут заболеть тяжело. К тому же среди таких бессимптомных носителей есть "суперраспространители" вируса. Они сами не болеют, но выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию десяткам людей», — отметил он.

Чтобы снизить риск заражения омикрон-штаммом от бессимптомного носителя можно, следует вакцинироваться от COVID-19, а также соблюдать санитарные меры предосторожности, добавил специалист.

Ранее имунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о риске смерти после выздоровления от коронавируса для трех категорий россиян.

