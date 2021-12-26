Иммунолог рассказал о риске смерти после выздоровления от коронавируса

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о риске смерти после выздоровления от коронавируса для трех категорий россиян. Его слова передает URA.RU.

В частности, повышенные риски есть у пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, а также тех, кто тяжело перенес болезнь. По словам Крючкова, они могут умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба. Он пояснил, что даже после выздоровления сохраняются такие симптомы COVID-19, как слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. «И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать. Особенно, если человек не находится на интенсивном лечении», — отметил он.

В результате проходит 3-4 месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжелый инфаркт Николай Крючков Иммунолог, кандидат медицинских наук

Крючков обратил внимание, что эти смерти не попадают в коронавирусную статистику. При этом он предположил, что если сделать популяционное исследование, то «там будет немало таких событий». «Это то, что на слуху у врачей. Человек переболел, выздоровел. Проходит некоторое время и у него какое-то тяжелое событие», — добавил иммунолог.

Только вакцинация

Ранее о сроках наступления смерти от коронавируса рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. По словам эксперта, в среднем смерть при COVID-19 наступает через 3-4 недели после заражения. При этом ожидать высокой смертности или тяжелого течения болезни при омикрон-штамме не стоит, предположил он.

Количество случаев с тяжелым течением заболевания и летальным исходом снижает вакцинация, подчеркнул заместитель директора по научной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. «Может быть, вакцина и не защищает полностью, но тем не менее, когда человек инфицируется, у него заболевание протекает легче», — отметил он. По его словам, антитела не могут работать со 100-процентной эффективностью, но прививка — способ избежать попадания на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ).

До этого специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов призвал ввести на федеральном уровне обязательную вакцинацию от коронавируса для россиян старше 60 лет, так как они входят в группу риска с тяжелым течением заболевания. По словам эксперта, к такому возрасту у людей уже скапливаются определенные болезни, которые в совокупности могут способствовать тяжелому течению коронавируса.

«Страшные» цифры

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции обратил внимание на высокую смертность пациентов с COVID-19 в стране. Он отметил, что причиной этого являются низкий уровень коллективного иммунитета и вакцинации. Глава государства подчеркнул, что на данный момент в России уровень коллективного иммунитета составляет 59,4 процента. «Вот вам результат», — добавил президент.

59,4 процента уровень коллективного иммунитета в России

Академик РАН, вице-президент Российской Академии образования Геннадий Онищенко назвал показатели смертности от COVID-19 в России «страшными». Анализируя данные за 17 декабря, он подсчитал, что примерно каждый шестой умерший в мире за сутки был россиянином. «Терять тысячу человек в день, имея все для того, чтобы не то, что умереть, — даже не заболеть, мы это вот как-то не ценим», — заключил он.

По последним данным, за все время в России было выявлено более 10,3 миллиона случаев заболевания коронавирусом. При этом 9,2 миллиона человек выздоровели, а скончались 303 250 пациентов. По состоянию на 24 декабря, было зафиксировано 24,9 тысячи заболевших, умер 981 человек.