Вирусолог рассказал о сроках наступления смерти от коронавируса

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал о сроках наступления смерти от коронавируса. Об этом сообщает URA.RU.

По словам эксперта, в среднем смерть при COVID-19 наступает через три-четыре недели после заражения. Он отметил, что если в Великобританию штамм омикрон проник несколько дней назад, то нужно подождать три недели, чтобы понять, что происходит с заразившимися. «Я думаю, ничего страшного с ними не будет», — добавил Альтштейн.

У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда. Пока, из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки Анатолий Альтштейн Вирусолог, доктор медицинских наук

Эксперт считает, что имеющиеся данные говорят о том, что не стоит ожидать высокой смертности или тяжелого течения болезни при омикрон-штамме. Однако он уточнил, что какие-то конкретные данные появятся минимум к новому году.

Шансы заболеть и выздороветь

Заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы №52 в Москве Сергей Царенко рассказал, что пациенты с COVID-19, которые были подключены к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации — насыщения крови кислородом — прим. «Ленты.ру»), выздоравливают хуже остальных. Он уточнил, что сегодня выживают два из десяти таких пациентов. «Это не приговор, но это крайняя степень тяжести», — сказал медик.

По его словам, в настоящее время средний возраст россиян, подключенных к ЭКМО в медучреждении, составляет 42,5 года. При этом самому молодому из пациентов всего 28 лет — это мужчина с тяжелым поражением легких.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила темпы заражения штаммом омикрон в мире. В частности, она обратила внимание на ситуацию в Великобритании и Африке, где на омикрон-штамм приходится более 75 процентов случаев, которые выявляют каждый день. «Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — заявила она.

Бесконечная вакцинация

Вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V» можно проводить каждые полгода бесконечное количество раз. Такое заявление сделал глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он также отметил, что на сегодняшний день «Спутник V» не нуждается в обновлении вакцинного штамма и уточнил, что технологии, которые используют ученые, позволяют при необходимости очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин, буквально за пару недель.

В свою очередь, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов призвал скорее ввести штрафы для россиян, которые отказываются пройти вакцинацию от коронавируса. «Я ни слова не хочу слышать про какое-то там ущемление прав людей и так далее. Надо понимать ситуацию, в которой мы все оказались и вынуждены жить», — заявил он. По мнению Нетесова, только с помощью штрафов можно избавиться от «антиваксерных настроений». «В высокообразованном, интеллектуальном обществе ни о каких штрафах не было бы и речи, но у нас же все по-другому: ложь и вранье о вакцинации повсюду проникает, люди этому верят, это надо все останавливать!» — пояснил он.

На фоне заявлений о ревакцинации выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что уже в восьмой раз привился от коронавируса, объяснив это быстро исчезающими антителами. При этом он оговорился, что «не увлекается» уколами, а старается обезопасить себя от вируса. Политик предположил, что он может оказаться единственным, кто сделал столько уколов за полтора года.