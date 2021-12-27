Российские власти оценили перспективу скачка цен на еду

Российские власти оценили перспективу увеличения цен на еду в будущем году. Как сказала вице-премьер России Виктория Абрамченко, причин для скачкообразного роста стоимости продуктов в новом году нет. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Урожай по многим культурам собран хороший. Нехватка была по картофелю. Поэтому были приняты дополнительные меры», — прокомментировала она. Как считает Абрамченко, в 2022 году дополнительный акцент необходимо будет сделать на производстве молока и молокопродуктов, а также овощей и бахчевых культур.

«Просматривали возможность ввоза дополнительного объема из стран СНГ», — добавила Абрамченко и уточнила, что не все виды продовольствия можно завезти по цене ниже внутреннего рынка.

Ранее в декабре во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин призвал подавить инфляцию и защитить россиян от резких ценовых колебаний. «Мы должны использовать все меры экономической политики, в том числе продолжить курс на подавление инфляции. Инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан», — говорил он.