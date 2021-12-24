Путин призвал подавлять рост цен

Нужно делать все, чтобы подавлять инфляцию, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он призвал защитить граждан от резких ценовых колебаний.

Российские власти должны работать над тем, чтобы повышать доходы граждан, добавил президент. «Мы должны использовать все меры экономической политики, в том числе продолжить курс на подавление инфляции. Инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин сравнил рост цен в США и России. «В Штатах чуть побольше, в еврозоне чуть поменьше, но тоже очень существенно и для них несвойственно. Если взять ведущую экономику мира, Соединенные Штаты, у них уже инфляция 6,1 или 6,2 процента», — отметил он.

Согласно прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2021 года составит 7,4-7,9 процента. По состоянию на конец ноября годовая инфляция в США равнялась 6,8 процента.