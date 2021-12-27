Евросоюз поддержал решение лидера Польши заблокировать скандальный закон о СМИ

Заместитель председателя Европейской комиссии Вера Юрова поддержала решение польского лидера заблокировать проект закона, ограничивающий участие иностранного капитала в теле- и радиокомпаниях. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

«Я приветствую заявление президента Дуды о том, что он наложил вето на этот закон. Это важный сигнал для диалога по свободе СМИ», — рассказала она о наложении Евросоюзом вето на скандальный проект закона.

Ранее в понедельник, 27 декабря, лидер Польши наложил вето на спорный закон и направил его в сейм на новое рассмотрение, поскольку, по его мнению, стране повредит спор, который возник бы при его одобрении.

Данный закон вызвал волну протестных акций по всей стране. По мнению польской оппозиции, законопроект является посягательством на свободу СМИ для того, чтобы прекратить деятельность неугодного властям страны телеканала.

22 декабря стало известно, что Еврокомиссия запускает юридическую процедуру против Польши за нарушение законов ЕС на фоне спора по решению Варшавы о верховенстве национальной конституции над европейским правом. Так, комиссия выразила сомнения в независимости и беспристрастности Конституционного суда Польши.