Папа римский назвал три слова для укрепления брака

Папа римский Франциск обратился с посланием к парам, состоящим в браке, и дал советы по укреплению отношений. Об этом сообщает Metro.

В своем предновогоднем письме понтифик признал, что пандемия новой коронавирусной инфекции заставляет семьи больше времени быть вместе, и это может привести к возникновению конфликтов. Папа римский призвал супругов относиться друг к другу с большим терпением и назвал три главные, по его мнению, слова, которые помогут сохранить отношения: спасибо, пожалуйста и прости.

266-й папа римский также напомнил, что развод болезненнее всего сказывается на детях. В связи с этим он призвал обращаться к специалистам те пары, чей брак находится на грани распада.

Ранее сообщалось, что на аудиенцию к папе римскому Франциску пришел «Человек-паук». Понтифик поблагодарил супергероя за визит и попросил его пообщаться с детьми, оказавшимися на мероприятии.