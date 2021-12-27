Российский фондовый рынок открылся ростом в понедельник, 27 декабря. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 3710,82 пункта (плюс 0,24 процента), индекс РТС вырос — до 1593,95 пункта (плюс 0,63 процента).

Котировки нефти марки Brent упали на 0,26 процента, до 75,59 доллара за баррель, марки WTI — на 1,22 процента, до 72,90 доллара. Курс доллара составил 73,34 рубля (минус 0,43 процента), курс евро — 83,02 рубля (минус 0,33 процента). Биткоин торговался по 50 942,5 доллара за монету (плюс 2,05 процента). Фьючерсные контракты на газ в Европе на открытии торгов опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубометров, потеряв около десяти процентов

Среди 15 «голубых фишек» Мосбиржи по состоянию на 10:04 по московскому времени больше всего подорожали бумаги «Магнита» (плюс 0,97 процента, до 5647 рублей за штуку) и «Норникеля» (плюс 0,61 процента, до 21 958 рублей за акцию). Больше всего подешевели ценные бумаги «Полиметалла» (1262 рубля, минус 0,52 процента) и «Полюса» (13 008,5 рубля, минус 0,01 процента).

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган спрогнозировал ослабление рубля в начале 2022 года. По его мнению, на курс рубля повлияет геополитика, а также действия инвесторов, трейдеров и регуляторов на зарубежных рынках.