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Путин назвал российских спасателей лучшими в мире

Президент Владимир Путин в поздравлении назвал российских спасателей лучшими в мире
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении российским спасателям по случаю их профессионального праздника 27 декабря назвал их лучшими в мире по уровню профессионализма, опыту, скорости и качеству решения сложнейших задач являются одними из лучших в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что сотрудники российской спасательной службы задают стандарты, служащие ориентиром для их коллег во всем мире, и заверил, что страна по праву гордится ими. По словам президента, россияне точно знают, что сотрудники МЧС готовы прийти на выручку в любое время дня и ночи.

Кроме того, продолжил президент, граждане уверены в том, что спасатели задействуют все резервы, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу, и будут бороться за каждого человека, даже ценой собственной жизни.

В сентябре Владимир Путин в Благовещенске обратился к прождавшим всю ночь награждения спасателям и пожарным, которые участвовали в ликвидации последствий природных пожаров и паводков в регионах. Тогда глава государства приехал награждать спасателей и пожарных медалями «За заслуги перед Отечеством» «За спасение погибавших» и «За отвагу на пожаре» после посещения космодрома «Восточный». «Продержали вас, ребята, всю ночь здесь. Ну вам не привыкать к тяготам службы. Вы же спасатели», — сказал Путин.

Марина Совина
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