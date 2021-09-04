Путин обратился к прождавшим всю ночь награждения спасателям

Президент России Владимир Путин в Благовещенске обратился к прождавшим всю ночь награждения спасателям и пожарным, которые участвовали в ликвидации последствий природных пожаров и паводков в регионах. Отрывок выступления опубликован в Telegram-канале «RIA_Kremlinpool».

Президент приехал награждать спасателей и пожарных медалями «За заслуги перед Отечеством» «За спасение погибавших» и «За отвагу на пожаре» после посещения космодрома «Восточный».

«Продержали вас, ребята, всю ночь здесь. Ну вам не привыкать к тяготам службы. Вы же спасатели», — сказал Путин.

Российский лидер заявил, что много раз бывал на тех объектах и в тех ситуациях, в которых им приходится «работать постоянно». Однако президент добавил, что он приезжал и уезжал, а спасатели работают непосредственно там, с людьми. Это непросто «физически и морально», заключил Путин.

31 августа сообщалось, что Путин подписал указ о награждении посмертно летчиков военно-транспортного самолета Ил-112В, который разбился в Подмосковье в середине августа. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля во вторник, 31 августа. Ордена Мужества были присуждены летчикам-испытателям 1-го класса Дмитрию Комарову и Николаю Куимову, а также бортинженеру-испытателю 1-го класса Николаю Хлудееву. Погибшие пилоты удостоены наград «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники».