Путин указал на упущения ведущих стран мира

В условиях пандемии ведущие страны мира накачивают свои экономики деньгами вместо того, чтобы помогать развивающимся государствам, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. На упущения он указал, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Посмотрите на уровень дефицитов ведущих экономик — их нет. Они выросли капитальным образом. За счет чего? За счет накачки экономики, и, как результат, они быстрее восстанавливаются. А здесь как раз нужно было подумать обо всех участниках экономической деятельности. Этого пока не хватает», — сказал глава государства.

Путин указал также на то, что высокоразвитые страны имеют преимущество при реализации программ вакцинации — основная часть вакцин производится именно там. Однако для победы над заболеванием на мировом уровне этого недостаточно, полагает президент России.

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«Это плохо для самих производителей, потому что это бумерангом крутится вокруг шарика земного. Вот в Африке, например, минимальный уровень защиты вакцинированием, а общение-то есть с африканскими странами, никуда не деться, и будет оттуда постоянно возвращаться эта зараза», — пояснил глава государства.

В ходе выступления на ВЭФ Путин также рассказал, что Россия готова сотрудничать с Евросоюзом по вопросам защиты планеты от глобального потепления, однако для этого необходимо урегулирование некоторых расхождений новых правил ЕС по экосборам на импорт с требованиями Всемирной торговой организации (ВТО).

