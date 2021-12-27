Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США сообщили о нехватке средств на вакцины от COVID-19 для других стран

Politico: источники в Госдепе сообщили, что у США нет средств на вакцины для других стран

Фото: Reuters

Соединенным Штатам начинает не хватать денег на закупки вакцин от COVID-19 для других стран в рамках международной кампании по вакцинации президента США Джо Байдена. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Агентстве США по международному развитию, входящем в структуру Госдепартамента.

Для того чтобы выполнить поставленные показатели в 2022 году, агентству необходимо финансирование в размере семи миллиардов долларов. При этом в 2021-м на цели кампании правительством было выделено всего 1,6 миллиарда долларов.

Согласно данным источников, Байден намерен поставить сотни миллионов доз вакцин в страны с низкими и средними доходами к середине 2022 года. Средства, выделенные в 2021-м, уже потрачены или распределены на ближайшие месяцы. Новых траншей от американского правительства на финансирование программы еще нет, и агентство в настоящий момент консультируется с Белым домом.

Ранее стало известно, что в мире уже сделано практически 8,9 миллиарда прививок от коронавируса. За сутки в мире в среднем люди получают 43,4 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции. Если такие темпы сохранятся, то спустя пять месяцев 75 процентов жителей планеты получат хотя бы одну дозу вакцины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Cоздатель «Спутника и Погрома» Егор Просвирнин выпал из окна в центре Москвы
Аршавин оценил шансы сборной России по футболу выйти на чемпионат мира-2022
В Москве россиянка убила возлюбленного в порыве ревности
Раскрыта новая версия Android 13
Кличко приготовился встречать Новый год через 200 лет
Дима Билан заявил о связи Моргенштерна с дьяволом
Папа римский назвал три слова для укрепления брака
Найдена вакансия мечты управляющего баром на изолированном от людей острове
Власти Москвы призвали сделать такси дешевле
Доктор Мясников дал прогноз по росту заболеваемости омикрон-штаммом в России
Слипшиеся от грязи наращенные ресницы девушки напугали пользователей сети
Ургант оценил резкое высказывание Мартиросяна о комиках в России
В Минобороны заявили о готовности НАТО к конфликту с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter