В США сообщили о нехватке средств на вакцины от COVID-19 для других стран

Соединенным Штатам начинает не хватать денег на закупки вакцин от COVID-19 для других стран в рамках международной кампании по вакцинации президента США Джо Байдена. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Агентстве США по международному развитию, входящем в структуру Госдепартамента.

Для того чтобы выполнить поставленные показатели в 2022 году, агентству необходимо финансирование в размере семи миллиардов долларов. При этом в 2021-м на цели кампании правительством было выделено всего 1,6 миллиарда долларов.

Согласно данным источников, Байден намерен поставить сотни миллионов доз вакцин в страны с низкими и средними доходами к середине 2022 года. Средства, выделенные в 2021-м, уже потрачены или распределены на ближайшие месяцы. Новых траншей от американского правительства на финансирование программы еще нет, и агентство в настоящий момент консультируется с Белым домом.

Ранее стало известно, что в мире уже сделано практически 8,9 миллиарда прививок от коронавируса. За сутки в мире в среднем люди получают 43,4 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции. Если такие темпы сохранятся, то спустя пять месяцев 75 процентов жителей планеты получат хотя бы одну дозу вакцины.