Директору и воспитателям частного детсада дали условные сроки за истязание детей

Бывшему директору и четырем воспитателям частного детского сада Happy Baby («Хэпии беби») в Барнауле, виновным в истязании 14 воспитанников, огласили приговор. Они получили до пяти лет лишения свободы условно и запрет на работу с детьми. Об этом этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в 2018 году. Мать одного из воспитанников заехала в садик и увидела, что с ее ребенком грубо обращаются. Она подняла скандал, а когда начали изучать записи камер наблюдения, оказалось, что воспитательницы регулярно «истязают» воспитанников. Детей запирают в темных комнатах, грубо одергивают, швыряют.

«С июня 2017 по апрель 2018 года педагоги, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за малолетними воспитанниками детсада, неоднократно наносили им побои. Кроме того, малолетних детей в воспитательных целях помещали по одному в темное помещение детсада. В результате пострадали 14 воспитанников — дети в возрасте от 2 до 6 лет», — говорится в сообщении СК.

В общем счете следствие насчитало порядка 400 эпизодов насилия. Обвиняемые пытались опровергнуть обвинения, заявив, что многие из них «притянуты за уши». Однако суд счел вину доказанной.

Директору садика Елене Воротниковой предъявили обвинение по пункту «а», «б» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для детей в возрасте до шести лет»). Ей назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Ей также запретили работать с детьми в течение трех лет. Кроме того, ее обязали выплатить компенсацию потерпевшим — в общей сложности порядка 750 тысяч рублей.

Четырем воспитательницам вменили статьи 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), пукт «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание») и пункт «а», «б» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для детей в возрасте до шести лет»). Им назначено от трех до пяти лет лишения свободы условно с испытательными сроками и запрет на занятия педагогической деятельностью.

Ранее стало известно, что в детском саду №315 в Красноярске воспитатель била детей и закрывала их в туалете. По данным СК, российская воспитательница избивала детей с июля по декабрь 2021 года. Ведомство возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей педагогическим работником.